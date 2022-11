RAAMAT | Meditatsioon ajast, kommunikatsioonist ja moest

Igasugustest võitudest, mis üldjuhul seisnevad ühe ego upitamises, pakub palju rohkem rõõmu olemine siin ja praegu. Elujaatav dialoog. Võimalus olla ja tunda koos teise olendiga. Selle võimalikkust ja selleni jõudmist kirjeldab soomlanna Laura Pörsti oma pealtnäha „moeraamatus“ „Viimane aasta. Ülestähendusi mõningatest riidekappidest“. Tegelikult on see hüvastijätu- ja armastuskiri Pörsti vanaemale ja rõivastele, mis teda inimesena on mõjutanud ja määratlenud. Just tänu rõivastele suudab Pörsti detektiivi ja antropoloogina tegutsedes oma vanaemast paremini aru saada, oskab tema elulugu lahti harutada.