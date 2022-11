„The Bear“ kisub vaataja hammastega kööki kaasa

Kaheksaosalise „The Beari“ keskmes on New Yorgi tippkokk Carmen „Carmy“ Berzatto (Jeremy Allen White). Pärast venna enesetappu naaseb ta kodulinna Chicagosse, et talle pärandatud pererestoran üle võtta. Kui tippkokk tähistab siinkohal absoluutset meistrit Michelini tähtede säras, siis pererestorani all võib silmas pidada võileivakohvikut, mille menüüst leiab näiteks spagetid. Sest rahvale see ju meeldib.