Kes kardab muinsuskaitset?

UNESCO MAAILMAPÄRAND: Just Tallinn, ja sealhulgas turismimagnetina toimiv vanalinn, on paik, kust jõuavad avalikkuse ette kõige markantsemad ja kohati kurbnaljakad lood muinsuskaitsega asjade ajamisest.

Hiljuti küsis sõber minult nõu, sest talle oli silma jäänud üks sümpaatne, kuigi tugevalt korrastamist ja kaasajastamist vajav muinsuskaitsealune maja. Tema põhimure oli, kas hoonet on võimalik tänapäeva vajadustest lähtuvalt kohandada. Igas muus olukorras oleksin kilganud ja öelnud, et muidugi osta mälestis, saad väärika kodu ning kindlasti leitakse ka kaasajastamise asjus mõistlik ja kõiki rahuldav lahendus. Ent see maja asub Tallinnas…