Tema põhimure oli, kas hoonet on võimalik tänapäeva vajadustest lähtuvalt kohandada. Igas muus olukorras oleksin kilganud ja öelnud, et muidugi osta mälestis, saad väärika kodu ning kindlasti leitakse ka kaasajastamise asjus mõistlik ja kõiki rahuldav lahendus. Ent see maja asub Tallinnas…