Kui Johannes Kass seitsmeaastaselt esimest korda oma ema ja isaga kohtus, ei teadnud ta, kes need inimesed on, ning üritas kaks korda Venemaa lastekodusse tagasi põgeneda. Kass hoiatab, et Venemaa röövib tuhandeid Ukraina lapsi nende venestamiseks ja oma kodanikkonna suurendamiseks.