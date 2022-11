Kõige ägedam ja uudsem muusika tuleb praegu Aafrikast

See piiride kadumine on andnud hea hoo kogu Korea popi maailmavallutusele. See on võimaldanud latiinopopi tähel, puertoriikolasel Bad Bunnyl tõusta maailma enim kuulatud artistiks. See on aidanud kasvada üleilmseks fenomeniks Colombiast pärit tantsumuusikal nimega cumbia. See on andnud erakordse võimaluse kõige rohkem tantsivale mandrile Aafrikale, kus pulbitsevatest tuhandetest muusikastiilidest on sel sajandil mõned asunud tervet maailma vallutama. Nii kommertstabelite, ööklubide kui rokifestivalide kaudu. Seda on märganud ka Hollywood ja USA meinstriim, kes Aafrika uute stiilide esindajatega koostööd teevad ja nende läbimurdele omakorda toeks on.