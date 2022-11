Anne Vetik: hauaküngastest ja selfiputkadest

Olen linnas nimega Gyeongju. Internet väidab, et tegemist on Aasia ühe ägedaima linnaga. Linn on miksitud kokku kolmest põhilisest koostisosast. Esiteks Korea kohta madalad ehitised, mõned plekist, mõned kahhelkividega kaetud, mõned tellistest, maksimaalselt neli-viis korrust, ärid ja kodud, 20. sajand. Siis tuleb pseudovanalinn, mis koosneb nullist ehitatud „traditsioonilistest“ hanok-majakestest, kus pesitsevad kohvikud, tarokaartide lugejad, kõikvõimalike nunnude plasttoodete poed, poed, kus müüakse paaridele mõeldud ühesuguseid rõivakomplekte, eurooplase silmale üsna radikaalseid protseduure pakkuvad ilusalongid. Ja kolmas koostisosa on Korea valitsejate hauad. Peaaegu täiuslikult ümarad künkad, nende vahel kaunilt punetavad puud. Need on hingematvad vaated, mille komponeerisid siia mäeorgu maetud ülikud, et ka tulevased põlved peaks neist lugu ega unustaks, kes oli kõige suurem boss kogu maal.