Hämarad detailid Twitteri kohtuvaidlusest: „Las lahing algab!“ Elon Musk külvab kaost salapärase „paremtiiva“ ärgitusel

Tesla, SpaceX ja Twitter. Miljardär Elon Musk on maailma mõjukaim ja rikkaim mees. 21. sajandi isetüüpi oligarh, kelle järk-järgult kasvanud võim mõjutab kogu maailma saatust, kuid kes samal ajal võib käituda ka justkui teismeline troll, kes hommikust õhtuni sotsiaalmeedias istub ning sinna 90 protsenti ajast totakaid meeme postitab. Lihtsalt, et inimesi närvi ajada. See hoomamatu võim toimib ka isikliku meelelahutusena.