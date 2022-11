Asko Künnap: Tallinna Kunstihoone plakatid aitavad kunsti vältida

Kas olete silmanud linnapildis Tallinna Kunstihoone plakateid? Ühtpidi on neid suuri värvilisi välimeediapindu lörtsihallil taustal raske mitte märgata, teistpidi on need plakatid oskuslikult ja hoolega lahendatud visuaalse mürana – kaadrisse jäävad, aga infot ei edasta. Tegelikult tuleb isegi natuke pingutada, et kogu reklaamipinna ette ei tekiks automaatselt õhku udutus- või rasterdusefekt, millega telepildis ja lehtedes meie säästmiseks koledamad kohad kaetakse.