SÕJAPÄEVIK (281. päev) | Infosõda sotsiaalmeedias. Vene libakontod püüdsid ukrainlaste meelsust mudida

Kindlasti on paljud märganud veidraid gruppe Facebookis, mis on ilmunud vaat et eikuskilt, millel on tuhandetes liikmeid ja kus liigub läbisegi kahtlase väärtusega informatsiooni. Erinevalt Eestist, kus kasutatakse palju Facebooki, käib Ukrainas ja Venemaal taoline sotsiaalmeedia kihisemine Telegramis.