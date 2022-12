Sahmerdamine. Unustamine. Keskendumisraskused. Mitte ainult „väikeste poiste mure“

Aktiivsus-tähelepanuhäire (ATH) on närviarenguhäire, mille puhul on kahjustunud eneseregulatsioon ehk enda juhtimine. See pole haigus, vaid neuroloogiline eripära. Veel üheksakümnendatel arvati, et ATH on lapsepõlves eriti püsimatute poiste häire, millest nad välja kasvavad. Eelmise sajandi lõpust alates aga on teadvustatud, et tegu on kroonilise kestusega häirega. ATH on geneetiline ja võib olla lisaks ka teistel pereliikmetel.