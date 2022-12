Ekspress Kiievi droonirünnaku ajal välisministreeriumi keldris: „Eile käisime pargis piknikul, täna on selle kohal pommiauk“

Sel hommikul tungis üks droon elumajja ja tappis nii palju inimesi, et surnukehi kaevatakse välja veel mitu päeva hiljem. Hiljem saan teada, et selles majas said surma ka Bohdan ja tema abikaasa, sommeljeena töötanud Viktoria. Noored armunud, kes ootasid oma esimese lapse sündi mõne kuu pärast. Kui leiti nende surnukehad, olevat nende käed olnud teineteise ümber põimunud. Ma arvutan ja saan teada, et Bohdan ja Viktoria otsustasid lapse saada paar kuud pärast sõja algust. Nad ei kartnud, lootsid, panid keset sireene aluse uuele elule. Kuid sedavõrd julged suudavadki praegu olla vist ainult ukrainlased.