ARVUSTUS | Tekitas kultuurirahvas elevuse. Portugali klassiku šedööver ilmus viimaks eesti keeles

Otsustasin „Rahutuse raamatu“ lugemiseks valida ülisobiva aja – novembrikuu põhjatu pimeduse, kui kogu hallus kukub teadmata perioodiks oma lodeva massiga su peale lösutama ja ainus koht, kus vähegi inimväärselt eksisteerida kannatab, on voodi. Pessoa seltsis niisugust aega veeta on harukordne nauding. Küll aga muutub see mõnu kiiresti masohhismi kõrgvormiks, kui tuleb hakata teoks tegema uljaspäiselt vastu võetud otsust kirjutada geniaalse klassiku teosest.