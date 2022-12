Kirjanik, kelle jaoks kõik on stiili küsimus

Ainus võimalus on võtta pessoalik hoiak – kõik on mäng ja kõik on stiili küsimus. Siinkohal tulebki kõne alla „Rahutuse raamatu“ peategelane Bernardo Soares, arveametnik Lissabonis, kelle kirjutatud katkenditest teos koosneb. Soares on üks tuntumatest Pessoa loodud heteronüümidest, keda on kokku umbes 80. Kirjanik lõi neile eluloo, iseloomuomadused, kõnepruugi, välimuse, ameti, mõnele astroloogiahuvi (kuigi ta ise astroloogiasse ei uskunud) ning hakkas siis nende persona’dega mängima. Olla juhtunud isegi nii, et kaks Pessoa heteronüümi kippunud hooga teineteisele ajalehes vastulauseid avaldama. Mõelda vaid, mida korraldaks see krutskeid täis autor praegu? Ilmselt käiks internetis võidu üksteiste tühistamine ja lõputu õiendamine.