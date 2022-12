KATKEND RAAMATUST | Ukraina sõjast pagenud sõduri mälestused, mille avaldamist vene võim ei taha

Nagu Ukraina sõja käiku jälgivad inimesed teavad, kasutatakse ladina tähti „Z“, „O“ ja „V“ vene sõjamasinatel taktikaliste tähistustena. Oletamisi märgib „Z“ lääneringkonnast pärit väeüksusi (zapad on vene keeles lääs), „O“ näikse viitavat keskringkonnast tulnud vägedele (aga see pole kindel), sellal kui „V“ seondub idaringkonnaga (vostok).

Raamatu autori Pavel Filatjevi otsus panna tähed just sellisesse järjestusse – ZOV – annab kõlalise sobivuse kõrval ka kindla tähenduse. Venekeelne sõna zov tähendab hüüet, kutset, sõjalises kontekstis ka kutsungit. Originaalis on raamatu pealkiri „ZOV 56“, kus arv tähistab Venemaa üht teatud langevarjurite üksust. Seega on Filatjevi teos justkui kutsung või pigem SOS-signaal, mille ta paiskas eetrisse pärast Ukraina sõjast pääsemist. Kahe kuu kestel jõudis ta seal veendumusele, et tema kohuseks on Vene ühiskonna teavitamine tegelikkusest.