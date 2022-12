SÕJAPÄEVIK (284. päev) | Bluff! Lääs räägib Vene reservide Ukrainale andmisest, kuid pole suuremat osa rahast oma pankadest üles leidnud

JULM PRÜGI: See on vaid osa rakettidest, mis venelased Harkivi pihta tulistasid ja mille jäätmed nüüd kokku korjati.

Kohe sõja alguses asus Lääs Venemaa majandust sanktsioonidega halvama. Esialgu ütlesid USA ja Euroopa, et idee poolest võiks ju Lääne pankades asuvad Vene keskpanga valuutareservid arestida, paraku on see aga väga keeruline. Siis järsku teatati, et Vene varad külmutati.