KANAD ÄREVIL: Kütioru taluperenaine Kati Taal kuuleb õppuste päevadel kumedaid mütsakaid, mis paneb aknaklaasid klirisema. Isegi kanad on seetõttu ärevil.

„Tegin metsa, võtsin mootorsaega puud maha, kõrvaklapid peas,“ kirjeldab talunik Mati Alvela. „Järsku tabas mind kentsakas ehmatus, peaaegu et kabuhirm. Olin kindel, et puu on mulle peale kukkumas.“