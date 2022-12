Advokaat: krüpto megapettuses kahtlustatav Turõgin ei tunnista end süüdi

KAITSJA: Vandeadvokaat Karl Kask hindab, et vaidlus tema kliendi USA-le välja andmise asjus võib kesta kuni aasta aega.

Vandeadvokaat Karl Kask (büroo COBALT), kes kaitseb ulatusliku küberpettuse kahtlusega vahi alla võetud Ivan Turõginit, ütles Ekspressile, et tema klient ei tunnista end süüdi. (Sama kehtib ka teise vahistatu Sergei Potapenko puhul, keda kaitseb vandeadvokaat Paul Keres büroost LEVIN). Turõgin ise teatas tema vahistamise asjus peetud kohtuistungil, et on süütu ja mingit ebaseaduslikku skeemi polnud.