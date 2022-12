Päev varem toimusid plahvatused Rjazanis ja Saratovis. Need on Ukraina piirist tükk maad kaugemal. Üks pisut vähem ja teine rohkem kui 500 kilomeetrit. Vene sõjaväe lennuväljadel plahvatasid väga olulised lennukid Tu-95. Need on strateegilised pommitajad, mille võrdkuju on ameeriklaste B52 ning Tu-95 on mõeldud õhus tuumalõhkepeade ja tiibrakettide kandmiseks.