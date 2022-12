SÕJAPÄEVIK (287. päev) | Hersoni meest ähvardab eluaegne vanglakaristus, sest ta lasi vene sõduril omade sekka naasta

Palju on räägitud Bahmutis käivast kuudepikkusest lahingtegevusest. Washington Post külastas aga Ukraina üksusi Bahmutist umbes 80 km põhja pool, Kreminna lähistel. Koos ühe teise üksusega on võetud sihiks vabastada tee Severodonetskisse. Kreminna ja Svatove langemisel oleks see saavutatav. Severodonetski nimel sõditi jõhkrates lahingutes suve hakul kuni ukrainlased taandusid.