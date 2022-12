Kui vanemate tööpäev läbi saab, on laste oma alles poole peal

ÕHTUD MÖÖDUVAD ÕPPIDES: Täiskasvanud vaatavad lastele jäetud kodutööde hulka ja tõdevad, et oleks ise sellise koormuse all ammu hulluks läinud.

Margel on kaks last, 11- ja 13aastane. Nende igapäevane töökoormus on suurem kui emal. Marge on kontoritöötaja, kes võib pärast kella viit õhtul töömõtted peast visata. Tema nädalavahetused on vabad. Tänapäeval ongi aina normaalsem, et tööandja austab töötaja puhkeaega.