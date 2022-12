Raul Rebane: propagandateekond nõukogude inimesest vene imperialistiks

Vanemad inimesed mäletavad veidrust, kuidas 1970ndatel väideti, et NSVLis on sündinud uus ajalooline nähtus – nõukogude inimene. See on kodanik, kellele pole tähtis rahvus, vaid tema on Nõukogude Liidu identiteediga. Selle idee kinnitamiseks toimus suur propagandakampaania, mille suurim saavutus oli David Tuhmanovi ja Vladimir Haritonovi hittlaul „Mu aadress on Nõukogude Liit“. Lauldi seda ka Eestis. Refrään kõlas nii: