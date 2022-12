Kui veebimeedia klikid eestlaste peale ümber jagada, on iga eestlane tänavu Delfist lugenud paarikümmet ralliuudist. Teisisõnu on Delfis lugusid, kus on teemaks rallisõidu MM ehk WRC ja Ott Tänak (35), loetud mitukümmend miljonit korda.