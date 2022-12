SÕJAPÄEVIK (295. päev) | Kremli tulud said kõva põntsu. „Tuhandeaastane“ Reich kestis aastaid, Vene igavene võim Hersonis 41 päeva

SÕDA ON KARM: Parameedikutest vabatahtlikud kannavad Kiievis kirstu oma kaaslase, rootslase Nikola Mirovici surnukeha, kes sai rindejoonel Donetski piirkonnas surma ühe haavatud Ukraina sõduri päästmisel.

Venelaste tugevas kahuritules Lõuna-Ukrainas asuva Hersoni pihta said meditsiiniabi punktis surma 32 aasta vanune kiirabitöötaja ja 70aastane mees ning terve linn kaotas elektrivoolu. Elektripuudus on eriti vastik olukorras, kus temperatuur on langenud nulli lähedale ning sajab vihma.