„Ma armastan kinkide tegemist, aga vihkan kinkide saamist“: mida zoomer-noored jõuluajalt ootavad

Lõppeva aasta alguses küsitlesime Areenis läbi hulga uut generatsiooni, aastal 1997–2012 sündinuid ehk Z-generatsiooni (see nimetus läks sel aastal küll rohkem kui väga hapuks). Tahtsime teada, mis on nende jaoks in, mis on out – milliseid riideid ja sõnu nad kasutavad, millist muusikat nad ei kuula ja milliseid emotikone ei puutu ja nii edasi.

Aga unustasime tol korral – võimalik, et polnud vastav meeleolu – noortelt uurida, kuidas nad suhtuvad jõulupühadesse. Teeme seda nüüd.