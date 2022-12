Kriminaalne jõulujutt Pärnumaalt. Suur armuvalu viis Miisu surmani

„Ma leian, et inimene, kes tappis kassi, peab saama karistada.“ Just sellise seisukoha avaldas uurijatele käesoleva aasta kevadel toimunud ülekuulamisel pärnakas Liisa*. Mõned kuud varem, esimese jõulupüha hommikul, oli just Liisa see, kes silmas kõnnitee ääres põõsa all lumest paistmas kassi kõrva ja sabaotsa.