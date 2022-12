ARVUSTUS | „Avatar“. Rohepesu sinises kuues

Ma ise olen juba kuidagi helges jõulumeeleolus ega näe põhjust selle filmi kallal nii hirmsasti lammutada, nagu mõned vanemad kolleegid teinud on. Pigem ütleksin nii – kui teile meeldis esimene „Avatar“, siis küllap meeldib teine ka. Selleks, et „Vee olemusest“ aru saada, peab kindlasti olema esimest osa näinud – aga kuna seda vaatasid enam-vähem kõik planeedi Maa inimesed, siis ei tohiks sellega probleeme olla. Teises osas elab Jake (Sam Worthington) koos oma naise Neytiriga (Zoe Saldaña) Pandora planeedi metsades ja kuna Jake on nüüd ka osa Na’videst, siis on nende ühised lapsed ka kõik sinise rahva esindajad. Filmi algus suudab rabada paari sedavõrd hirmsa avanguga, et tekib hirm, kas eesolevad ligi kolm ja pool tundi on üldse võimalik kuidagi üle elada (Jake’i elutarkused stiilis „Õnn on lihtne… nagu kohtinguõhtu – aeg lastest eemal“ jne). Aga siis lähenevad Pandorale pahad inimesed, kes on ennast ka avatarideks ümber lasknud teha, ja nende eesmärk on kaunis Pandora planeet endale krabada. Nende peamine missioon näib siiski olevat Jake ja ta pere tingimata maha nottida. Nood siis peidavad end mererahva sekka, seades kogu sealse veehõimu surmaohtu. Seega leiab uue filmi tegevus aset ennekõike kas vee all või vee peal ning kõik on kogu aeg väga sinine. Mängu astuvad ka lahedad sinivaala-laadsed sõbralikud hiigelolendid.