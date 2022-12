SAHINAD | End üliedukatena esitlenud pettureid ootab vangla

PÖÖRANE ÄRI: Elisa Cristhal Zanarotto on ilmselt Eesti rikkaim ärinaine. Eestisse registreeritud firma äri on rahvusvahelise lennuga, nõukoguga liitus hiljuti tema kuninglik kõrgus šeik Suhail bin Butti Al Maktoum (paremal). Taustal Zanarotta Ixellion Waste to Energy Programi logo.

FOTO: Kollaaž/erakogu