Haapsalu koletis sattus suletud ringi

Vassili Otškalenko esitas Tartu halduskohtule kaebuse politsei ja piirivalveameti (PPA) vastu. Vaidlus on seotud tähtajalise elamisloaga ja võimalusega kanda karistust avavanglas.

Kohtu pressiesindaja Annett Kreitsman selgitab, et välismaalasest kinnipeetav võib sattuda nii-öelda suletud ringi – õigusnormide järgi on ühelt poolt avavanglasse paigutamise eelduseks elamisloa olemasolu, kuid teiselt poolt ei vaata PPA elamisloa taotlust läbi, kuna isikul on Eestis viibimiseks õiguslik alus olemas (ta kannab vanglakaristust).