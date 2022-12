Astroloog BS Võsavillemi suur 2023. aasta horoskoop

Kuigi Võsavillem pole varem horoskoopi küll teinud, on ta üldiselt nagu hunt-kriimsilm, kellel on mitu erinevat projekti korraga käsil, tantsib, otsib kaaslast, esineb ja podcastib. Ennustamiste tarbeks puhus ta toa veipi täis ja ladus UNO kaarte. Lisaks nõudis ta, et märgiksime mõndade tähtkujude järgi ka ta sõprade nimed, et nemad eriti hoolega loeksid.