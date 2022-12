Eestlased maksavad euribori tõusult pankadele lisatuluks sadu miljoneid. Kuidas kirutud intress meie laenudes jõudis?

See juhtus naistepäeval 1996. aastal. Neiveltil õnnestus EBRDst välja kaubelda 12 miljoni Saksa marga suurune laen, mille alusel hakkas Hansapank esimese Eesti pangana väljastama eluasemelaene.

See oli toona soodne laen.

Libor on Londoni pankadevaheliste laenude indeks. Toona kasutati just seda, sest ühisraha eurot ega euribori ei olnud veel olemas.

Neivelt meenutab, et kuue kuu libor läks käiku seetõttu, et intressimäära pidi siis ümber arvutama kaks korda aastas. See tundus paras – mitte liiga tihti ega liiga harva. Pealegi tarvitati sama tingimust mitmetes teistes riikides.