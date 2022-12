ARVUSTUS. „Saabastega kass“: üks viimaste aastate paremaid animafilme

Pärast eelmise filmi lõpus aset leidnud sekeldusi selgub, et Saabastega kassil on käsil viimane elu (teatavasti on kassidel neid kokku üheksa…). Kuna surelikkus vahib talle ähvardavalt otsa, otsustab kass minna pensionile. Ent pärast kohtumist Kuldkihara ja kolme karuga saab ta teada, et on olemas võimalus oma üheksa elukest tagasi saada. Kass asub teele, et oma siht saavutada. Tema saatjateks on igirõõmus koer ning lisaks ka tema endine armastus Kitty Siidikäpp. Ent mõistagi pole kass ainus, kes surmast võitu tahab saada.

Koos nende lustlike märulistseenide ja vajaliku hulga tobedate naljadega (mis enamikul juhtudel on ka täitsa naljakad) toimib film kenasti. Aga märkimisväärne on ennekõike just see, kuidas kass seisab silmitsi oma hirmuga vananemise ja surma ees. Siin on tegelikult ju raske tasakaalupunkti leida – liiga palju seda teemat mõjub kohatult, liiga vähe aga naeruväärselt ja ei pääse mõjule. Ent „Saabastega kassis“ on kõik õigesti paigas – lugu on ehe ja emotsionaalne, aga mitte sel määral, et mõjuks pisikestele vaatajatele traumeerivalt.