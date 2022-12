Advokaat Nursipalust: võiksime aidata elanikel õiglast hüvitist saada, kuid harjutusvälja laiendamise vastu me töötada ei saa

Suure avaliku tähelepanuga kaasuste puhul on meie jaoks väga oluline, et need ei tekitaks meie oma organisatsiooni sees vastuolusid. Täna on palgatöötajad ka eetilistes ja maailmavaatelistes küsimustes väga nõudlikud, mistõttu peaksime keerulisemates pro bono kaasustes saavutama üldise toetuse ja mõistmise kõigepealt oma maja sees.