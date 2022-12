SÕJAPÄEVIK (307. päev) | Kreml märgistab okupeeritud alasid kõnekate monumentidega

Kreml hakkas juba enne septembris korraldatud libareferendumeid märgistama nelja okupeeritud Ukraina oblasti alasid kiirkorras monumente püstitades. „See on puhtalt sümboolne tegevus, mille eesmärk on näidata, et Venemaa on okupeeritud aladele saabunud igaveseks,“ kommenteerib sellist käitumist Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Igor Gretski.