Katariina Libe eksperiment: kuidas uusim esoteeriline trend mu elu disainida aitas

Küll on hea kuulda, et kõikidele küsimustele – puudutagu need siis iseloomu, elusündmusi või tervist – leiab vastused ühe süsteemi raames. Juba aastatuhandeid on sellist otseteed pakkunud astroloogia ja numeroloogia, esoteerikahuviliste õnneks täieneb aga okultistlike süsteemide assortii pidevalt. Uus trend on Human Design (HD). Ehkki seda õpetust võiks eesti keelde tõlkida „inimese disain“, kasutatakse ingliskeelset varianti.