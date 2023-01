Võitlus hinnatõusuga: 90 aastat tagasi pani riik ametisse hinnavalvuri

Troostitu aastalõpp 1932. Kõrged toiduhinnad, kallis elekter ja gaas. Just nagu praegu, 90 aastat hiljem. Kuid siis vahetult enne pühi ilmub Riigi Teatajas õiglaste hindade maksmapanemise määrus – et kaitsta rahvast põhjendamatute hinnatõusude eest. Valitsus loob hindade järelevalve tarvis koguni uue ameti – hindade komissari. Kaks päeva enne jõule nimetab valitsus sellele kohale riigikogu liikme ja endise ministri Mihkel Juhkami. Ta peab vähendama suurt vaheltkasu piimalt, võilt ja lihalt. Esmatarbekaupadelt, mille hinnad on inimestes esile kutsunud pahameele.