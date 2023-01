Ettevaatust – ülitundlikud isikuandmed!

Kogumiku nimiloost: maailma kõige inetum naine töötab tsirkuses n-ö jõllitamisobjektina, seisab lihtsalt laval ning laseb publikul ohhetada ja ägada oma inetuse üle, tundlikumatele annab isegi võimaluse minestada. Ometigi leidub mees, kes tahab teda endale naiseks võtta. Kuna tegemist on tsirkuseimpressaarioga, siis pole abiellumise soov kindlasti armumise tagajärg, vaid kindel äriline kaalutlus. Aga see pole kaugeltki kõik. Kui oleks kõik, kui asi sellega piirdukski, siis poleks meil tegemist Tokarczukiga. Ta on ikkagi hariduselt psühholoog. See asjaolu annab igas tema tekstis tunda; ta on kuidagi üleloomulikult hea inimhingede paljaks kiskumisel.