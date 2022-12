SÕJAPÄEVIK (310. päev) | Venemaa sai, mis tahtis: Ukraina rakett eksis Valgevenesse

Eilne Venemaa raketirünnak Ukraina taristu pihta äratas miskipärast varasematest vähem tähelepanu. Kas asi on selles, et see on juba mitmes säärane massirünnak, või selles, et Ukraina suutis suurema kahju ära hoida, või oli rünnak lihtsalt lahjem kui varasemad? Keeruline öelda. Midagi on igatahes muutunud. Äkki Venemaal siiski ei ole lõputult tiibrakette?