Psühholoogi soovitus vana-aastaõhtuks: kui üksindust naudite, siis olgegi üksi

Laulja, ansambli Minimal Wind liige Elisabeth Tiffany Lepik (22) tunneb end pigem introverdi kui ekstraverdina. Tal on niisuguseid sõpru, kellega suhtleb vaid kord kvartalis või poole aasta tagant. „Pean häbiga tunnistama, et enamasti on ikka nemad, kes esimesena minuga ühendust võtavad, sest mul on loll hirm initsiatiivi võtmise ees.“