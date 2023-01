INTERVJUU | Angela Merkel: „Kas te arvasite, et ma tulen hobusesabaga?“

Angela Merkeli uues büroos istus varem, pärast oma kantsleriaja lõppu tema eeleelkäija Helmut Kohl. Ruum asub Unter den Lindenil, Adloni hotelli ja Vene saatkonna vahel, ühe DDR-i aegse ilmetu hoone neljandal korrusel, kus varem resideerus rahvahariduse minister Margot Honecker. Meie vestluseks valis Merkel välja samal korrusel asuva istungite saali, kust on ilus vaade Pariisi väljakule ja Brandenburgi väravale. Kogu aja on vestluse juures tema poliitiline nõunik Beate Baumann. Enne kui pihta hakkame, tehakse fotod; kiirelt, sest Merkelile ei meeldi pildistamine. Sellest, miks see nii on, tuleb samuti meie vestluses juttu.