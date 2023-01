SÕJAPÄEVIK (312. päev) | Kiievi kooli kohal alla langenud tapjadroonile oli vene keeles peale kirjutatud „Head uut aastat“

Ukraina armee teatas, et suutis alla tulistada Kiievi pihta tulistatud kahekümnest tiibraketist kaksteist ja 45st Iraani päritolu Shahed droonist 32.

Need arvud muidugi muutuvad tundidega, sest on keeruline öelda, kus on rünnaku algus või lõpp. Ent olgu pühad või mitte, lahinguväljal impotentne Putin eelistab hävitada Ukraina tsiviilelanikke, nende kodusid ja koole.