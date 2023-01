Tasane liider: Eesti Energia uus juht on eelkäijale täielik vastand

Näiteks Delfi Ärilehes leiab tema nime vaid viiest artiklist. Postimehe majanduse rubriigis kümnest artiklist. Suurima tiraažiga Õhtulehes esineb tema nimi vaid korra ja sedagi värskes uudises, mis teatab, et Durejkost saab uus Eesti Energia juht. Kõige sagedasem kokkupuude on olnud Durejkol Äripäevaga, kus tema nimi esineb nii artiklites kui ka raadiosaadetes ühtekokku 20 korral.

1. aprillil Eesti Energia juhina tööle asuv Andrus Durejko lõpetas 1987. aastal Kohila gümnaasiumi hõbemedaliga. Tal on Eesti maaülikooli magistrikraad elektroenergeetikast. Alates 1993. aastast on Durejko töötanud Ericssonis mitmel ametipostil. 2018. aastast on ta Ericsson Eesti juhatuse esimees. Ta on ka Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) nõukogu liige ning tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE nõuandva kogu liige.