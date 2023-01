SAHINAD | Linnavõim reklaamib rohepealinna ... lennukiga, mis on ju suurim saastaja!

Tallinn reklaamib rohepealinna kõige saastavamalt

Tallinn on tänavu Euroopa rohepealinn, mis muu hulgas tähendab loodushoidu ja võitlemist saastamise vastu. Miskipärast otsustas kesklinna valitsus teavitada rohepealinna-aasta algusest sotsiaalmeedias fototöötlusega , millel laiutab Vabaduse väljakul lennuk! Kommenteerijate arvates enam absurdsemaks minna ei saa. Nimelt on lennuk kõige saastavam transpordivahend.

Lennuk Vabaduse väljakul on tõepoolest loominguline. Näib, et linnavalitsuses ei ole hommikust konjakijoomist veel lõpetatud.

Kesklinna valitsuse avalike suhete nõunik Mathi Kivi ütles Ekspressile, et tal on kahju, et postitust valesti mõisteti. „Soovisime lihtsalt näidata lennukit kui reisimise sümbolit ja seda, et seekordne reis Euroopa rohelisse pealinna õnnestus meil teha ilma grammigi lennukikütust kasutamata, sest see asub siinsamas,“ kommenteeris ta ja lisas, et süsinikuvaba lennukikütus võiks rutemini normiks saada.