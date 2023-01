Ukraina vabatahtlik rindel hukkunute väljakaevamisest: vanemad ootavad neid kodus

Vabatahtlike sõnul ei harju selle tööga kunagi. Emotsionaalselt on iga hukkunu leidmine raske. „Iga välja kaevatud poisiga elame üle selle õuduse, mille ta oma elu viimasel hetkel läbi elas, kui mõistis, et see ongi kõik, tagasiteed pole,“ lausub missiooni üks eestvedajaid Oleksii Jukov .

Vabatahtlikud on arvestanud, et hukkunud sõduri leidmisega kaasneb alati ka perekondlik tragöödia. „Pere viimane lootus, et lähedane on langenud vangi või on peidus, puruneb hetkega,“ sõnab Jukov Reutersile. Ta loodab, et see teadmine annab lähedastele siiski rahu.