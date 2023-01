SÕJAPÄEVIK (316. päev) | Kirill ja Putin: saagu jõulurahu! Ukraina näitas seepeale pikka Peetrit

Vene õigeusu kiriku pea patriarh Kirill tegi täna ettepaneku: kehtigu homme keskpäevast Ukrainas 36tunnine vaherahu, et õigeusklikud saaksid jõule tähistada. Milline suuremeelsus! Aga mitte päris, pigem on see rahusoov lihtsalt veel üks sõjainstrument. Nimelt otsustasid paljud ukrainlased möödunud aastal, et tähistavad jõule edaspidi hoopis 25. detsembril. Nii nagu suurem osa läänemaailmast, mille täieõiguslikuks liikmeks Ukraina end peab ning kuhu kuulumise nimel sõditakse.