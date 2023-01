Psychoterrori uus plaat on bändi parimaid: piki päid ja jalgu saavad diskomehed, väikekodanlus ja meie mugavustsoonid

Freddy & Co on oma viimase kauamängiva tarbeks appi kutsunud wunderkind’ist multiinstrumentalisti Misha Panfilovi, kelle näppu on lisaks plaadi produtseerimise juhthoobadele pistetud ka kõikvõimalikud pillid. Ilma vähimagi kahtluseta on tegu õige otsusega, sest Psychoterrori muusikaline palett on muutunud tunduvalt avaramaks.