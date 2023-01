Legendaarsete idiootide Beavise ja Butt-Headi tagasitulek: uus platvorm, sama lollid ja naljakad

Höh-höh, hö-hök-höh. Selle naeru tunneb igaüks ära. Lakkamatu kõkutamine, mis ei lõpe ealeski ja on mitmeid generatsioone juba aastakümneid kummitanud. Ärkad keset ööd üles ja mõtled, miks see sari küll lõppes. Aga vot, häh-häh. Meie kõigi lemmikidioodid Beavis ja Butt-Head on tagasi, uuel platvormil ja uute seiklustega.