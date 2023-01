Kummituslik uu-uutamine „lindi pealt“ jääb Iceboy üürgamise varju. Ta on keset saali ses Sveta Baaris, kogu kahemeetrises pikkuses, ta on korraga mitmes kohas, telefon on mul näpus, aga teda pildile ei saagi, ta on kogu aeg liikumises, valgus ja vari miinus valgus ja tegelikult isegi varju ei jäta. Tema, ta ongi nemad, mitte tema.