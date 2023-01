Tallinna 10 kõige koledamat maja

1) Järve tornid ehk viaduktiotsa seenejalad

„Nagu Moskva majad,“ ütleb arhitekt Järve tornide kohta. Kas Moskva majad on väga nooblid? Taolist muljet püütakse Järve tornidega vast luua küll. Trepikotta viivad suured uhked uksed, ees on fuajee ja diivanid. Uksehoidja on luksusest veel puudu.