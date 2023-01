Mees, kes naudib kohtus käimist. „Huvide ristumisel ründab kõiki võimalusi kasutades“

19aastane Katariina (täisnimi toimetusele teada) otsustas avalikult jagada oma võigast kogemust, kui ta kandideeris Valdese juurde personaalassistendiks. Ta rääkis, et pidi käima Valdese ees kõrgete kontsadega, ja et Valdes puudutas teda. Katariina seisis silmitsi ka kummalise konfidentsiaalsuslepinguga: see eeldas tööandja soovi korral seksuaalvahekorda, lähetustel samas hotellitoas ööbimist jm.